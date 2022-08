NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Faurecia von 28 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die 2022er Jahresziele europäischer Autozulieferer schienen in den meisten Fällen sicher zu sein, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe jedoch eine etwas konservativere Sichtweise auf das Verhältnis von Nettopreis zu Kosten eingenommen und habe seine Schätzungen reduziert. Der Experte geht davon aus, dass die höhere Bewertung der Zulieferer gegenüber den Fahrzeugherstellern in naher Zukunft sinken wird./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 16:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.