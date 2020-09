ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex von 260 auf 322 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der US-Logistiker habe die Erwartungen im ersten Geschäftsquartal mit einer sehr üppigen Marge überflügelt, schrieb Analystin Allison Landry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Fazit davon sei, dass die Ertragskraft bedeutend zugenommen hat. Bei der Aktie lasse dies viel Luft nach oben./tih/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 08:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.