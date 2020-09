NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2020/21 von 225 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei positiv gestimmt und rechne mit einem weiteren Übertreffen der Ergebniserwartungen, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar habe sich die Aktie des US-Logistikunternehmens im Verlauf des Quartals bereits am besten unter den von ihm beobachteten Werten entwickelt, doch relativ betrachtet sei die Bewertung weiterhin attraktiv./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 20:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.