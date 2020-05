MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Add" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Es habe glaubhafte Aussagen darüber gegeben, dass sich Fielmann von der Krise erholen und dabei sogar Marktanteile hinzugewinnen werde, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit kämpfe das Unternehmen noch mit deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgängen. Die Geschäfte seien mittlerweile aber wieder geöffnet./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 07:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



