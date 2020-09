MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal und einem angehobenen Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Optikerkette habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate untermauerten seine Ansicht, dass die strukturellen Wachstumstreiber des Konzerns wie etwa die demografische Entwicklung und der nachhaltige Trend hin zu Multifokallinsen sowie zu Kontaktlinsen allgemein weiterhin intakt seien./la/tih



