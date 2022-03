HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Online-Broker sei mit seiner euroaweit führenden Rolle auffällig in einem ansonsten fragmentierten Markt, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des attraktiven Wachstums sei die Bewertung der Aktie eher anspruchslos. Für die Experten der Privatbank handelt es sich um einen "Top Pick" unter den mittelgroßen europäischen Werten./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.