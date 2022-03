HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flutter von 15500 auf 13800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Online Glücksspiele-Unternehmens sei ein "Top Pick" im Unterhaltungssektor, schrieb Analyst Jack Cummings in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe zwar Gründe, warum die Aktie seit seiner Hochstufung im November um rund 30 Prozent nun gefallen sei, doch die aktuelle Bewertung des Papiers spiegele die Qualität des Geschäfts nicht wider./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.