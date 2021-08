NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Flutter nach vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr von 16000 auf 17500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate erinnerten daran, wie stark die Fundamentaldaten des Glücksspielkonzerns seien, schrieb Analystin Christine Zhou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle vier Geschäftssparten hätten deutlich zugelegt./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 17:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 00:45 / ET



