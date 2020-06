NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ford von 6,00 auf 7,50 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für Aktien europäischer und US-amerikanischer Autohersteller die Kursziele um 15 bis 25 Prozent an, weil sich kurzfristig die Risiken für ihre Bilanzen verringerten. Daimler, PSA und Ford sind seine Favoriten unter den großen Herstellern, während der Elektroautobauer Tesla in einer eigenen Liga bleibe./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 22:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.