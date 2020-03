HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Fraport von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, auch wenn das Kursziel von 77 auf 55 Euro gesenkt wurde. Der Kurseinbruch beim Flughafenbetreiber wegen der Viruskrise erscheine ihm übertrieben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der langen Geschichte der Luftfahrt seien krisenbedingte Störungen nie von Dauer gewesen, und stets sei eine schnelle Erholung die Folge gewesen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.