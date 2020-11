HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er blicke bei dem Flughafenbetreiber über den schwierigen Winter hinaus und rechne mit langfristigen Verbesserungen, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Montag vorliegenden Studie. Fraport sollte von der Einführung eines Coronavirus-Impfstoffs und einer Normalisierung des Passagierverkehrs in den Jahren 2021 und 2022 überdurchschnittlich profitieren./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.