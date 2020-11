HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport angesichts der Aussicht auf einen Covid-19-Impfstoff von 47 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Voraussichtlich in Kürze beginnende Immunisierungsprogramme dürften eine Erholung des Reiseverkehrs zur Folge haben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem nochmals schwachen ersten Quartal 2021 dürften sich die Passagierzahlen deutlich verbessern./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



