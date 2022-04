FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fraport von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 49 Euro gesenkt. Während die Flughafenbranche weiterhin unsichere Zeiten durchmache, sei es für Anleger sinnvoll, selektiver vorzugehen, schrieb Analystin Siobhan Lynch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Von der Pandemie erhole sich die Branche zwar, nun seien aber wirtschaftliche und politische Unsicherheiten sowie steigende Preise auch für Treibstoff das Thema. Ihre Kaufempfehlungen bleiben Aena und Vinci aus Spanien beziehungsweise Frankreich./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.