FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport vor der Berichtssaison der europäischen Infrastrukturanbieter von 49 auf 45 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Im abgelaufenen zweiten Quartal hätten sich Flughäfen mit einem hohen Anteil an Freizeitverkehr auf Inlands- und Kurzstrecken am schnellsten erholt, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz Gegenwind durch Streiks, Personalknappheit und Kosteninflation dürften die Umsätze und die Ertragskraft deutlich gestiegen sein./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 06:45 / CET



