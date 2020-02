FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fraport auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 82 Euro belassen. Für 2020 erwarte er unter anderem aufgrund der Kapazitätsanpassungen im europäischen Verkehr, der Pleiten einzelner Billigflug-Airlines des Covid-19-Virusausbruchs am Standort Frankfurt einen leichten Passagierrückgang, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte sich das Coronavirus in Europa ausbreiten, seien stärkere Beeinträchtigungen zu erwarten./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 15:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 16:13 / MEZ





