ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Reiserestriktionen innerhalb der Europäischen Union hätten einen neuen Höhepunkt erreicht, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund machten die Kapazitätsplanungen in der Flugbranche für das erste Quartal einen weiterhin optimistischen Eindruck. Unter den Flughafen-Aktien bevorzugt er jene von Aena./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 16:39 / GMT



