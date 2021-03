NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Diese bewegten sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Größere Änderungen an den Konsensschätzungen seien mithin unwahrscheinlich. Angesichts der jüngsten Kursstärke seien die Aktien nun aber möglicherweise etwas anfällig./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 08:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 08:18 / GMT



