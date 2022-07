NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor den am 9. August erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Rückgang des Gesamtumsatzes um 15 Prozent im Vergleich zu 2019. Der Fokus dürfte ansonsten auf den Erwartungen zur weiteren Entwicklung des Flugverkehrs liegen, den Auswirkungen höherer Energiekosten und der Frage zur Wiedereinstellung von Personal, um das steigende Verkehrsaufkommen zu bewältigen./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 20:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 21:03 / BST





