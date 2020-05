NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Flugverkehr werde in der Sommersaison wohl nicht ganz so schwach wie befürchtet, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die aktuellen Planungen der Airlines. Die Expertin gibt den Papieren von Zurich Airport und Aeroport de Paris aber den Vorzug./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 17:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.