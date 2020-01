NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor Quartalszahlen von 71 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Auf dem Heimatflughafen Frankfurt seien die Verkehrszahlen im vierten Quartal rückläufig gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. International sehe es besser aus, aber auch hier habe das Wachstum zuletzt nachgelassen./bek/jha/



