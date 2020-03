NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Flughafenbetreibers sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die für 2020 geplanten Investitionen lägen indes klar über ihrer Prognose. Die Expertin verwies zudem auf die Belastungen durch die Coronavirus-Krise./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 07:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.