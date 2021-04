freenet buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Freenet vor Zahlen von 22,30 auf 22,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Mobilfunkunternehmens könnte im ersten Quartal unter den Lockdownmaßnahmen in Deutschland gelitten haben, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Andererseits wirke sich die Verschiebung von Marketingkosten gewinnseitig positiv aus./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 17:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 20:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.