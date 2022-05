HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Resultate hätten das in beispiellosen Zeiten robuste Geschäftsmodell des Mobilfunk-Anbieters bestätigt, schrieb Analyst Jonas Blum in einer ersten Reaktion am Freitag. Schließlich hätten in diesem inflationären Umfeld die gesamtwirtschaftlichen Risiken deutlich zugenommen. Das verbesserte Free-Cashflow-Profil verheiße Gutes für zukünftige Dividendenzahlungen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



