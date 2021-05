FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Freenet nach Quartalszahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Telekomanbieter habe die Markterwartungen umsatzseitig erfüllt und sie beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim freien Barmittelfluss übertroffen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gut gelaufen sei es im TV- und Mediensegment. Rechtzeitige Kostensenkungen hätten ebenfalls geholfen./ajx/ag



