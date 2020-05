ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Dividendenstreichung und Zahlen fürs erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,70 Euro belassen. Zwar habe der Mobilfunker den Jahresausblick bestätigt, der Dividendenschnitt dürfte bei den Anlegern aber alles andere als gut ankommen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Aktien nicht gerade teuer, doch stimmten ihn die Verschuldungsquote und die längerfristigen Fundamentaldaten eher zurückhaltend./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 01:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.