HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 94,85 Euro belassen. Die negative Prognose für 2021 mit einem Gewinneinbruch von bis zu 25 Prozent sei zweifelsfrei für die Aktionäre des Dialyseanbieters eine extrem enttäuschende Nachricht, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ohnehin sei ihre Geduld in den zurückliegenden Jahren bis an die Grenzen strapaziert worden. Nun könnte bei einigen der Geduldsfaden reißen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



