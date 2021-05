HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79,50 Euro belassen. Nach dem jüngsten, unter anderem durch Gewinnmitnahmen ausgelösten Kursrücksetzer gebe es nun eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Aktien des Dialysekonzerns, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte zeigte sich weiterhin davon überzeugt, dass Aspekte wie der allmählich nachlassende Gegenwind durch die Corona-Pandemie oder Neuigkeiten zum geplanten Effizienzprogram die Aktien antreiben könnten./la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 05:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.