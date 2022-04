ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das erste Quartal werde wohl so schwach wie vom Dialysekonzern bereits signalisiert, schrieb Analyst Graham Doyle in einem Ausblick vom Montag. Die Aktie sei aber ein Kauf in Erwartung wieder anziehender Geschäfte im zweiten Halbjahr./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 14:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 14:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.