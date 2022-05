ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Graham Doyle untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Hintergründe einer Mitteilung der US-Gesundheitsbehörde FDA, in der es um potenzielle Risiken gehe, die von möglicherweise schädlichen Substanzen von einigen Dialysegeräten des Konzerns ausgehen könnten. Nach Meinung des Experten dürften Daten zeigen, dass die diesbezüglichen Risiken für die Patienten begrenzt seien. Insofern dürfte die FDA-Mitteilung kein wesentliches Thema für FMC sein./la/eas



