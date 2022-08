FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach der jüngsten Gewinnwarnung von 58 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialyseanbieter könne derzeit kaum etwas anderes tun, als zu hoffen, dass der starke externe Gegenwind nachlässt, was aber noch einige Zeit dauern dürfte, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bevor sich die Lage wieder bessere, müsste sich der Arbeitsmarkt für Krankenschwestern und -pfleger deutlich entspannen, damit FMC seine rund 8000 offenen Stellen besetzen könne./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 06:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.