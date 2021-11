FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) von 80,90 auf 78,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Dialysekonzern habe wie erwartet schwach abgeschnitten und peile beim Jahresausblick nun das untere Ende der Spanne an, hob Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Hoffnung gebe jedoch die abflauende Deltawelle in den USA, Pfizers neues Covid-Medikament und das aktuelle Sparprogramm von FMC./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 15:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2021 / 15:29 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.