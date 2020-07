NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zwar nur bestätigt worden, beinhalte nun aber auch noch die Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, hob die Expertin positiv hervor./mis/fba



