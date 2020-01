NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts einer hauseigenen Gesundheitskonferenz auf 78,70 Euro und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Prognose für 2020 sei auf der Veranstaltung bestätigt worden, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Über das Jahr 2020 hinaus sei der Einfluss der sogenannten "Medicare Advantage"-Versicherungspolice schwer abzuschätzen./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 15:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.