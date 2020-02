NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78,70 Euro belassen. Im Kern hätten die Resultate den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er merkte an, dass ein verbuchter Einmaleffekt das Ergebnis verfälscht habe. Optimisten könnten sagen, ohne diesen wäre das vierte Quartal besser als erwartet ausgefallen. Pessimisten jedoch könnten behaupten, dass dies eine niedrige Basis für 2020 lege und so das Wachstum in diesem Jahr schönigen könnte./tih/he



