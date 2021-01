NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Overweight" mit einem Kursziel von 91,40 Euro belassen. Auch das Jahr 2021 dürfte geprägt bleiben von der Lungenkrankheit Covid-19, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Medizintechnikunternehmen und ihren Dienstleistern. Im ersten Quartal dürfte es für viele der von ihm bewerteten Unternehmen weiter Gegenwind geben. Im restlichen Jahr indes sei vergleichsweise hohes Wachstum zu erwarten. Der Dialysespezialist profitiere weiter von Zukäufen und sei weiter sein "Top Pick"./ck/ajx



