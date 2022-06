NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Gerichtsschlappe des Konkurrenten DaVita auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das Urteil des Gerichts laufe auf eine Erhöhung der Erstattungen von Dialysekosten von etwa 2,4 Prozent hinaus, kalkulierte Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil die Kosten auf breiter Basis stärker stiegen, werde FMC hart arbeiten müssen, um einen weiteren Rückgang der Margen im kommenden Jahr zu verhindern./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 10:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 10:35 / BST



