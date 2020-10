HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 59,50 Euro belassen. Analyst Tom Jones riet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, über die Corona-Zeit hinaus zu blicken. Die kurzfristige Entwicklung des Medizintechnikkonzerns und Klinikbetreibers sei keine Indikation für die langfristige Entwicklung, schrieb er. Aktuell spiegele der Aktienkurs ein Szenario ohne Wachstum, doch seines Erachtens "ist nichts weiter weg von der Wahrheit". Fresenius biete attraktive Chancen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



