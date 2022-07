FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fresenius SE von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 44 auf 26 Euro gesenkt. Wegen der heftigen Gewinnwarnung der Dialysetochter FMC , die vor allem der Personalknappheit in den USA geschuldet sei, habe auch der Gesundheitskonzern Fresenius seine Jahresprognose spürbar senken müssen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Probleme in den USA seien kurzfristig nicht lösbar, begründete er die Abstufung. Bei den anderen Fresenius-Sparten Kabi, Helios und Vamed "läuft hingegen alles nach Plan"./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:57 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.