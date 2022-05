FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius SE nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die zu Jahresbeginn noch recht konservativen Prognosen seien laut dem Firmenlenker inzwischen wegen der Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Kosteninflation realistischer, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vom Klinik- und Medizinkonzern erwartete Wachstum werde stärker auf das Schlussquartal ausgerichtet sein, da dann einige der aktuellen Gegenwinde abflauen dürften./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.