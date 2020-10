ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fresenius SE vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Angesichts der Kursschwäche des Papiers im Vergleich zum Dax und zu europäischen Pharmawerten dürften Anleger vor dem Quartalsbericht zu recht vorsichtig sein, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die meisten Konzernsparten im Zuge der Corona-Pandemie wieder zunehmend unter Druck gerieten, dürfte das Management bei Zukunftsaussagen einen vorsichtigen Ton anschlagen. Der Experte empfiehlt daher, an der Seitenlinie zu bleiben./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 09:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



