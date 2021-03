NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius SE nach dem Abgang des Chefs der Tochter Kabi, Mats Henriksson, auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Schritt erfolge nach einer Phase der Unsicherheit und Problemen bei der Produktion in den USA, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Zukunft von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika, einem Geschäftsfeld von Kabi, sei ungewiss./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 15:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 15:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.