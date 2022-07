HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub vor Zahlen von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller dürfte auch im zweiten Quartal gestiegene Rohstoffkosten an die Kunden weitergegeben haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sollte die Nachfrage vor allem wegen Engpässen in der Autoindustrie schwach gewesen. Der erwartete Umsatzanstieg im Jahresvergleich sei wohl höheren Verkaufspreisen und Wechselkurseffekten geschuldet, denn wegen der Corona-Lockdowns sieht der Experte den Erlös auch in China beeinträchtigt./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





