HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Steigende Rohstoffpreise würden den Anlegern den Spaß an der Aktie verderben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz steigender Umsätze dürfte der Schmierstoffhersteller 2021 nur ein stagnierendes operatives Ergebnis (Ebit) erzielen. Der Ebit-Ausblick sei deshalb deutlich hinter den Erwartungen zurück geblieben./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.