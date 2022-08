HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen und bestätigt, dass sich der Maschinenbauer inmitten der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen recht robust schlage, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel reflektiere den höheren risikolosen Zinssatz im Bewertungsmodell./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.