LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Gea Group auf "Overweight" belassen. Mit der jüngsten US-Zinssenkung und dem daraus resultierenden US-Dollar-Rückgang seien die seit längerem positiven Währungseffekte für die europäischen Investitionsgüterkonzerne verschwunden, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Den stärksten Gegenwind von der Währungsseite dürften in der Eurozone nun Thyssenkrupp und Gea spüren./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 20:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.