LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea Group von 35 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der Belastungen der Corona-Krise habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für den Anlagenbauer reduziert, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Aktie jedoch in der Bewertung relativ zum Umsatz rund 60 Prozent unter dem europäischen Investitionsgütersektor notiere, sei sie sein "Top Pick"./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.