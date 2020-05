LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie der Gea Group von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Innerhalb der Branche bleibe die Aktie des Anlagenbauers eine der interessantesten Anlagemöglichkeiten in Europa, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach drei Jahren wertvernichtenden Wirkens des alten Managements habe die neue Führung das Geschäft stabilisiert./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.