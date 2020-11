LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gea nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers ist zudem ein "Top Pick" von Barclays. Die Aussagen des Managements über einen Preiskrieg in der Branche seien nicht hilfreich gewesen und die Auftragsentwicklung etwas enttäuschend, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion sei aber nicht angemessen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.