MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Gea Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 20 auf 29 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Anlagenbauer schlage sich derzeit recht wacker in der Krise und dürfte solide Resultate präsentieren, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien relativ hoch bewertet./la/tih



