MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea vor Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die positive Ergebnisentwicklung des Anlagenbauers sollte im dritten Quartal angedauert haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Das Unternehmen könnte seinen äußerst zurückhaltenden Ausblick anheben. Der Kurs preise allerdings schon starkes Wachstum in den kommenden Jahren ein./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 08:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



